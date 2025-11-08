Haberler

Trabzonspor Alanyaspor tribün doluluk oranı! Kaç bilet satıldı?

Trabzonspor Alanyaspor tribün doluluk oranı! Kaç bilet satıldı?
Güncelleme:
Trabzonspor ve Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın tribün doluluk oranı merak konusu oldu. Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Alanyaspor kaç bilet satıldı? İşte Trabzonspor Alanyaspor tribün doluluk oranı!

Trabzonspor Alanyaspor tribün doluluk oranı! Trabzonspor ve Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın tribün doluluk oranı merak konusu oldu. Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Detaylar...

TRABZONSPOR ALANYASPOR TRİBÜN DOLULUK ORANI

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.

Bugün saat 17.00'de başlayacak olan Trabzonspor Alanyaspor maçı için şimdiye kadar satılan bilet sayısı 32 bin 788'e ulaştı. Doluluk oranı ise yüzde 86,7 oldu.

Trabzonspor Alanyaspor tribün doluluk oranı! Kaç bilet satıldı?

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

