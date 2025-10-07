Trabzon'da patlama mı oldu? SON DAKİKA Trabzon patlama nerede, neden oldu? Ölü ya da yaralı var mı?

Trabzon'da bugün öğleden sonra şehrin dört bir yanını sarsan beklenmedik bir patlama sesi duyuldu. Sahil boyunca yankılanan bu ses, vatandaşları korku ve panik içinde sokağa döktü. Peki, Trabzon'da patlama mı oldu? Trabzon patlama nerede, neden oldu? Ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

TRABZON'DA PATLAMA MI OLDU?

Bugün, 7 Ekim 2025 tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında beklenmedik bir patlama sesi duyuldu. Bu olay, şehir genelinde büyük bir paniğe yol açtı. Patlama sesi, özellikle Ortahisar ilçesi ve Akçaabat ilçesinin uzak bölgelerinde de hissedildi. Sahil bölgesinde oturan vatandaşlar, patlama sesini duyduktan sonra büyük bir korku yaşadı ve bazı binalarda titreşimler hissedildi. Vatandaşlar, ne olduğunu anlamaya çalışarak dışarıya koştu ve patlama sonrasında deniz üzerinde çıkan dumanı cep telefonlarıyla kaydetti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

TRABZON PATLAMA NEREDE OLDU?

Patlama, Trabzon'un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında meydana geldi. Saat 16.50 sularında gerçekleşen bu olay, ilçe merkezinin birçok noktasından duyuldu ve görüldü. Patlama, büyük bir paniğe neden oldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON'DA PATLAMA NEDEN OLDU?

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın, sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracının saat 16.45 itibarıyla SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Bu tür olaylar, Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle bağlantılı olarak artış göstermektedir. Patlayıcı madde riski taşıyan cisimler, son yıllarda Trabzon açıklarında defalarca ortaya çıkmıştır. Örneğin, geçtiğimiz hafta Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna menşeili insansız deniz aracı, Yoroz Limanı'na getirilerek askeri personel tarafından açıkta kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmiştir.

TRABZON'DAKİ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediği ifade edilmiştir. Patlama, sadece büyük bir korku ve panik yaratmış, ancak fiziksel bir zarara yol açmamıştır.

Bu tür olayların, Karadeniz'de süren savaşın etkileriyle bağlantılı olarak artış göstermesi, bölge halkı için endişe kaynağı olmaktadır. Yetkililer, bu tür tehditlere karşı dikkatli olunması ve şüpheli cisimlerin derhal bildirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.