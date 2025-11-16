Haberler

Torreira İrfan Can Kahveci birbirini takip ediyor mu, neden takipleşiyorlar?

Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den sürpriz bir adım geldi. Kahveci, Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı Instagram'da takip etmeye başladı. Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Acaba transfer için bir işaret mi?" soruları da gündeme taşındı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarlarının şaşkınlıkla karşıladığı bu durum, iki futbolcunun karşılıklı olarak birbirini takibe almasıyla daha da dikkat çekti. Taraftarlar, İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira'nın bu sosyal medya hamlesinin arkasında ne olduğunu merak ediyor.

TORREIRA VE İRFAN CAN KAHVECİ TAKİPLEŞİYOR MU?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira'yı Instagram'da takip etmeye başladı. Bu gelişme, kısa sürede "Acaba transfer için bir işaret mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

FUTBOLSEVERLERİ ŞAŞIRTAN TAKİPLEŞME HAMLESİ

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarının beklemediği bir olay yaşandı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira'nın Instagram'da karşılıklı olarak takibe geçmesi dikkat çekti. U19 takımıyla antrenman yapmaya devam eden ve geleceği hâlâ belirsiz olan Kahveci'nin bu hareketi, futbolseverler tarafından "Transfer ihtimalinin göstergesi olabilir" şeklinde yorumlandı.

Yorumlar (1)

pusatalfa:

Vay be sanki iki düşmandan bahsediliyor yada iki nükleer güçten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
