Torontolu Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Torontolu Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Torontolu Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Torontolu Adam konusu nedir, Torontolu Adam oyuncuları kimler ve Torontolu Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

TORONTOLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Torontolu Adam, aksiyon ve komediyi bir araya getiren tempolu bir hikâye sunar. Film, hayatında hiçbir işi yolunda gitmeyen, iyi niyetli ama beceriksiz bir girişimci olan Graeme'in başına gelen talihsiz bir olayla başlar. Graeme, Airbnb üzerinden kiraladığı bir evde kalmak isterken, yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli suikastçılarından biriyle aynı kimliğe bürünür.

Bu gizemli ve acımasız suikastçı, yeraltı dünyasında "Torontolu Adam" olarak tanınmaktadır. Kimliklerin karışmasıyla Graeme, kendini bir anda uluslararası suç örgütleri, gizli servisler ve ölümcül sorguların ortasında bulur. Gerçeğin ortaya çıkması ise sanıldığı kadar kolay olmaz.

Hayatta kalabilmek için Graeme, aslında hiçbir şekilde benzemediği bu profesyonel katille istemeden de olsa iş birliği yapmak zorunda kalır. Biri konuşkan ve panik halinde, diğeri soğukkanlı ve ölümcül olan bu iki zıt karakterin birlikteliği; bol aksiyonlu sahneler, beklenmedik olaylar ve yüksek tempolu mizah eşliğinde ilerler. Film, yanlış kimlik, dostluk ve hayatta kalma temasını eğlenceli bir dille işler.

TORONTOLU ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Hart – Graeme

Woody Harrelson – Randy / "Torontolu Adam"

Kaley Cuoco – Maggie

Ellen Barkin

Pierson Fodé – "Miami'li Adam"

Jasmine Mathews – Ruth

Lela Loren

Kate Drummond