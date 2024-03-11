Tolga Korkut kimdir? Memleket Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Tolga Korkut kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı ise Tolga Korkut. Tolga Korkut kimdir? Tolga Korkut nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TOLGA KORKUT KİMDİR?

İşletmeci olan Tolga Korkut, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan adayıdır.