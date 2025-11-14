"500 Bin Sosyal Konut Projesi" için e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, ödeme gerçekleştirilmeden önce bir hata yapılmışsa, banka tarafından tanınan süre içinde (3 iş günü) başvuru ücreti ödenmediğinde başvuru sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bu iptal sonrasında kişi yeniden başvuruda bulunabilir. TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir?

BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" şeklinde tanımlanan 500 bin sosyal konut projesine ilk gün kaç başvurunun yapıldığını açıkladı.

Türkiye genelinde inşa edilecek sosyal konutlar ilk gün yapılan başvuru sayısı merak konusu olurken, Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Türkiye ev sahibi oluyor!" ifadelerini kullanarak söz konusu projeye gösterilen yoğun ilgi olduğuna dikkat çekti.

Kurum'un sosyal medyadan duyurduğu bilgilere bakıldığında, projenin başladığı ilk günde toplam 936 bin 159 kişi projeye başvuru yaptı.

BAŞVURU İPTALİ VE YENİDEN BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sırasında yanlış bilgi giren kişiler, hatayı düzeltmek için şu adımları izleyebilir:

• e-Devlet sistemine giriş yapın.

• "TOKİ Başvuru Sorgulama" ekranını açın.

• Mevcut başvurunuzu iptal edin.

• İptal işlemi tamamlandıktan sonra doğru bilgilerle yeniden başvuru oluşturun.

İptal işlemi yapıldıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla, güncel ve doğru bilgiler girilerek tekrar başvuru yapılabilmektedir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Buna göre:

• Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

• Kişinin kendisi, eşi veya çocukları adına herhangi bir tapu kaydı bulunmamalıdır.

• Hane geliri İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalıdır.

• Şehit yakınları ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaftır.

• Başvuru yapılacak ilde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak zorunludur.

• Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için ise nüfus kaydı veya minimum 1 yıl ikamet şartı yeterlidir.