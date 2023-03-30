TOKİ İstanbul müstakil arsa kura sonuçları! TOKİ İlk Evim Müstakil arsa kursa sonuçları sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ İstanbul müstakil arsa kura sonuçları araştırılıyor. İşte, İlk Evim Müstakil arsa kursa sonuçları sorgulama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ'nin resmi sitesinde kura çekilişi yapılırken kullanıcılar tarafından müstakil arsa kura sonuçları araştırıyorlar. İşte, TOKİ İstanbul müstakil arsa kura sonuçları!

TOKİ SIRA NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İlk Evim, İlk İşyerim projelerine başvuran adaylar, sıra numaralarını TOKİ'nin resmi sitesinden öğrenmektedir. Toki başvuru sıra numaranızı öğrenmek için TOKİ SIRA NUMARASI! yazısına tıklayınız.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA!