TOKİ İstanbul'da nerelerde ev yapacak, hangi ilçelere ev yapacak 2025?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan dev planla birlikte Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacak. TOKİ'nin öncülüğünde hayata geçirilecek proje, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunacak. Proje kapsamında 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında başvurular alınacak. Konutların 1+1 ve 2+1 tipinde olacağı, 200 bin adet 80 metrekarelik, 150 bin adet 65 metrekarelik ve 150 bin adet 55 metrekarelik dairelerin planlandığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, başvuru noktalarının 10 Kasım'da kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Şimdi ise gözler, İstanbul'un hangi ilçelerinde bu sosyal konutların yükseleceğine çevrilmiş durumda.

BAKAN KURUM'DAN YENİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

CNN Türk canlı yayınında proje hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'daki 100 bin konut projesine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Kurum, "Yedi ayrı bölgede projelerimizi hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 100 bin konut inşa edeceğiz. Şu anda yer seçimi ve planlama süreci devam ediyor. Bu konutlar, deprem dönüşüm çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin ve Hatay'da da deprem konutlarına ek olarak 12 bin yeni konut yapacağız. Ayrıca, projelerimiz kapsamında mahalle konakları da inşa ederek sosyal yaşamı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesiyle birlikte, Türkiye'nin 81 ilinde inşaatlar yükselecek. Konut sayısı, her ilin nüfusu, arsa büyüklüğü ve ihtiyaç durumuna göre belirlenecek. Projede en fazla konut, 100 bin adet ile İstanbul'da yapılacak. Ankara'da yaklaşık 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konut planlanıyor. Ayrıca, kiralık sosyal konut uygulaması ilk etapta sadece İstanbul'da hayata geçirilecek. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin kiralık daire inşa edilecek.

KONUTLARIN YERLERİ BELİRLENDİ

Bakan Murat Kurum'un daha önce 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge doğrultusunda, sosyal konut yapılabilecek arsalar belirlendi. Böylece, inşaatların başlayacağı alanlar netleşmiş durumda. Kasım ayında ihalelerin yapılması, 2026'da ise inşaat sürecinin resmen başlaması planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE EV YAPACAK?

İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutların hangi ilçelerde yer alacağı kısa süre içinde açıklanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Avrupa ve Anadolu yakasındaki proje bölgeleri kamuoyu ile paylaşılacak.