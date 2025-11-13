TOKİ konut kuralarına katılmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında, başvuru ücretinin doğru şekilde yatırılması geliyor. Özellikle ödeme ekranında yer alan "alıcı adı soyadı" alanının nasıl doldurulacağı sıkça soruluyor. Peki TOKİ IBAN açıklama kısmına ne yazılır, para gönderirken alıcı kısmına hangi isim eklenir? TOKİ İBAN açıklama kısmına ne yazılır, TOKİ para yatırma alıcı adı kısmına ne yazılır? İşte detaylar…

TOKİ İBAN AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILIR?

2+1 ve 3+1 konut kuralarına katılmak için gerekli olan ödeme işlemi, internet bankacılığı üzerinden EFT ya da havale yöntemiyle yapılabiliyor. Bu aşamada açıklama bölümüne hangi bilginin yazılacağı sıkça merak ediliyor.

TOKİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yatırılacak ücret mutlaka başvuru sahibinin kendi adına oluşturulan IBAN numarası üzerinden gönderilmeli. Böylece ödeme işleminin sisteme doğru şekilde yansıması sağlanıyor.

ALICI ADI KISMINA NE YAZILMALI?

TOKİ'nin açıklamasına göre, ödeme sırasında "alıcı adı" bölümüne mutlaka başvuru yapan kişinin kendi adı ve soyadı yazılmalı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da bankanın kişiye özel tanımladığı IBAN'a havale veya EFT gönderirken, alıcı kısmına başvuru sahibinin bilgileri eklenerek işlem yapılması gerektiği resmen duyuruldu.

Bu ayrıntılara dikkat eden başvuru sahipleri, konut kurası için gerekli ödeme adımını sorunsuz şekilde tamamlamış oluyor.