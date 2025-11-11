TOKİ başvurusu kimlik numarasına göre! TC numarasına göre TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ başvurusu kimlik numarasında göre ne zaman? Sosyal Konut Projesi kapsamında e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden yapılacak TOKİ başvurularında tarih ve başvuru şartları açıklandı. Başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde alınacak.

TC NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURULARI

Sosyal Konut başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak işlemlerde yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma gününe kadar belirli günlerde farklı gruplar başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru tarihleri şu şekilde:

0 olanlar: 10 Kasım 2025 Pazartesi

2 olanlar: 11 Kasım 2025 Salı

4 olanlar: 12 Kasım 2025 Çarşamba

6 olanlar: 13 Kasım 2025 Perşembe

8 olanlar: 14 Kasım 2025 Cuma

Tüm vatandaşlar: 15 Kasım 2025 Cumartesi itibarıyla

TOKİ BAŞVURUSU KİMLİK NUMARASINA GÖRE NEDEN YAPILIYOR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda oluşabilecek sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla kademeli bir sistem uygulanacak. Başvuruların kimlik numarasının son rakamına göre belirli günlerde alınması, sistemin aşırı yüklenmesini engelleyecek ve vatandaşların daha kolay işlem yapabilmesine olanak tanıyacak.

Yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurularda ise bu sınırlama uygulanmayacak. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden kimlik numaralarına bakılmaksızın 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025'te, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.

TOKİ BAŞVURUSU HERKESE NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm vatandaşlar için e-Devlet üzerinden başvurular, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla açılacak. Bu tarihten sonra kimlik numarasının son hanesi dikkate alınmadan herkes sisteme giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilecek.

Proje kapsamında konutlar 2+1 ve 1+1 olarak, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekecek. Hane halkı gelirinin İstanbul için 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.