TOKİ başvuru sonucu kaç günde belli olur?

81 ilde yürütülecek dev proje için kura takvimi de netleşti. Noter eşliğinde yapılacak kura çekilişleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı anda TOKİ'nin resmi web sitesiyle e-Devlet üzerinden ilan edilecek. TOKİ başvuru sonuçları kaç gün içinde açıklanır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KONUT TESLİMLERİ 2027'DE BAŞLAYACAK

Kura sonrasında hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara konutların teslimi Mart 2027'den itibaren başlayacak. Teslimatlar, inşaat ilerleme durumuna bağlı olarak aşamalı şekilde yapılacak. TOKİ, projenin temel hedefinin dar gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak olduğunu belirtiyor.

TOKİ BAŞVURU SONUCU KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

e-Devlet üzerinde görülen "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi, yapılan başvurunun sisteme başarıyla ulaştığını ve şu anda TOKİ tarafından incelendiğini ifade eder. Bu aşamada başvuru sahibinin kimlik verileri, gelir durumu ve proje kriterlerine uyup uymadığı kontrol edilir.

TOKİ başvuru sonucu genellikle aynı gün içinde netleşir.

Başvuru kabul edildiğinde hak sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılır ve mesaj içinde başvuru ücretinin yatırılacağı banka IBAN bilgileri paylaşılır. Adayların 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretini belirtilen süre içinde yatırması gerekir. Ücretin belirtilen zaman diliminde ödenmemesi durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilir.