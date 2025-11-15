Haberler

TOKİ başvuru sonucu kaç günde belli olur?

TOKİ başvuru sonucu kaç günde belli olur?
Güncelleme:
Yüzyılın Konut Projesi için TOKİ başvurularının alınmaya başlanmasıyla birlikte, pek çok kişi "TOKİ başvuru incelemesi ne kadar sürer, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki TOKİ başvurularının değerlendirme süresi kaç gün içinde tamamlanır?

81 ilde yürütülecek dev proje için kura takvimi de netleşti. Noter eşliğinde yapılacak kura çekilişleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı anda TOKİ'nin resmi web sitesiyle e-Devlet üzerinden ilan edilecek. TOKİ başvuru sonuçları kaç gün içinde açıklanır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81 ilde yürütülecek büyük sosyal konut projesi için kura sürecine ilişkin takvim duyuruldu. Noter denetiminde yapılacak kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları, aynı anda TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KONUT TESLİMLERİ 2027'DE BAŞLAYACAK

Kura sonrasında hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara konutların teslimi Mart 2027'den itibaren başlayacak. Teslimatlar, inşaat ilerleme durumuna bağlı olarak aşamalı şekilde yapılacak. TOKİ, projenin temel hedefinin dar gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak olduğunu belirtiyor.

TOKİ BAŞVURU SONUCU KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

e-Devlet üzerinde görülen "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi, yapılan başvurunun sisteme başarıyla ulaştığını ve şu anda TOKİ tarafından incelendiğini ifade eder. Bu aşamada başvuru sahibinin kimlik verileri, gelir durumu ve proje kriterlerine uyup uymadığı kontrol edilir.

TOKİ başvuru sonucu genellikle aynı gün içinde netleşir.

Başvuru kabul edildiğinde hak sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılır ve mesaj içinde başvuru ücretinin yatırılacağı banka IBAN bilgileri paylaşılır. Adayların 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretini belirtilen süre içinde yatırması gerekir. Ücretin belirtilen zaman diliminde ödenmemesi durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilir.

Osman DEMİR
