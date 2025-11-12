TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu?

Artan konut ve kira fiyatlarına çözüm sunmayı amaçlayan TOKİ'nin dev konut projesine vatandaşların ilgisi giderek büyüyor. Toplam 500 bin konutun inşa edileceği proje kapsamında, evi olmayan vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı tanınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerden 5000 TL ücret alınırken, kurada adı çıkmayanların bu tutarı geri alabileceği ifade ediliyor. Peki 5000 TL'lik TOKİ başvuru ücreti ne zaman ve nereden iade edilecek? İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ ÖDENİYOR MU?

TOKİ başvuru ücreti, kurada ev sahibi olma hakkı kazanamayan vatandaşlara geri ödenmektedir. Sosyal konut projelerinde alınan 5 bin TL'lik başvuru bedeli, bir tür ön kayıt ücreti niteliği taşır. Hak sahiplerinin belirlenmesi sürecinin ardından iade işlemleri başlatılır.

KİMLER BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİR?

Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, gelir sınırını aşan, ikamet koşullarını karşılamayan ya da kendisi veya eşi adına konut kaydı bulunan kişilerin başvuruları geçersiz sayılır; bu kişiler de yatırdıkları tutarı geri alabilirler.

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin kura çekilişleri tamamlandıktan sonra iade süreci devreye girer. TOKİ ve anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarını kesinleştirdikten sonra iade listelerini oluşturur. Genellikle çekilişin tamamlanmasının ardından 5 iş günü ila 1 hafta içinde vatandaşların hesaplarına başvuru ücretleri iade edilmeye başlanır.