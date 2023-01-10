İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin taksitlerinin ödemesinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında TOKİ aylık taksit ödemeleri ne kadar arttı? TOKİ taksitleri ne kadar oldu, kaç TL? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan sosyal konut projesine milyonlarca vatandaşlar başvuru yaptı. Halen kura çekimlerinin devam ettiği İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında TOKİ aylık taksit ödemeleri ne kadar arttı? TOKİ taksitleri ne kadar oldu, kaç TL? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TOKİ AYLIK TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR ARTTI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, projede meydana gelen taksit artışını duyurdu. TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 15,40 oranda artış yapıldı. Bakan Kurum konu ile ilişkin şu sözleri söyledi;

"TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk."