TOKİ arsa Ankara merkez neresi? TOKİ arsa Ankara'nın hangi ilçelerinde? TOKİ arsaları Ankara'da nerede?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den arsa almak isteyen vatandaşlar Ankara'da TOKİ arsalarına baktıklarında ilçe sütununda "Merkez" ibaresi ile karşılaştılar. Bu gelişmenin ardından TOKİ arsa Ankara merkez neresi? Merak edildi. TOKİ arsa Ankara'nın hangi ilçelerinde? TOKİ arsaları Ankara'da nerede? İşte detaylar...

TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

TOKİ arsa Ankara merkez neresi? TOKİ İlk Evim Arsa Projesi başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den arsa almak isteyen vatandaşlar Ankara'da TOKİ arsalarına baktıklarında ilçe sütununda "Merkez" ibaresi ile karşılaştılar. Bu gelişmenin ardından TOKİ arsa Ankara merkez neresi? Merak edildi. TOKİ arsa Ankara'nın hangi ilçelerinde? TOKİ arsaları Ankara'da nerede? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA ANKARA'DA NEREDE?

TOKİ arsaları Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Merkez'de ilçelerinde satışa sunulacaktır.

İşte, Ankara'da satışa sunulacak arsa projeleri:

ANKARA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ÇAMLIDERE İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ÇAMLIDERE İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ EVREN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ EVREN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ

ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ

ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI:

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma

3.1.Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:

Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:

3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlarda başvuru yapabilir)

** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.

3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:

3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)

3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.

(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)

4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)

5) Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

6) İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

7) Başvuru bedeli olarak 500 ₺ yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

8) İlk Evim Projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İlk Evim hem de İlk Evim Arsa projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim Projesi ile İlk Evim Arsa Projesi'nden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.