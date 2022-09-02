İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un mahallelerinin nerede olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Tokatköy nerede? Tokatköy nereye bağlı?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul'un her ilçesinde bulunan birçok mahalle var. Vatandaşlar da İstanbul İlinde bulunan ilçelerin mahallelerinin nerede olduğunu, hangi ilçeye bağlı olduğunu merak etmektedir. İstanbul'un kalabalık nüfusu mahallelere yayıldı. Vatandaşın en çok merak ettiği şeyler arasında ise Tokatköy nerede? Tokatköy nereye bağlı? İşte Tokatköy'ün konumu…

TOKATKÖY NEREDE?

İstanbul İli'nde 39 tane ilçe vardır ve hepsinin de birçok mahallesi var. Bu mahallelerden biri ise Tokatköy'dür. Tokatköy İstanbul'un Beykoz ilçesinin bir mahallesidir. Marmara Bölgesi'nde olan Tokatköy, Beykoz ilçesinde sıklıkla gezilmek için tercih edilen bir yerdir. Gezilecek yerleri ile bilinen Tokatköy, Boğaz'a yakın konumda ve doğayla iç içedir. Bir Başkadır dizisinin çekildiği Tokatköy diziden sonra vatandaşların uğradığı yerlerden birisi oldu. Nüfusu ise 15,192 olarak kayıtlara geçti.

TOKATKÖY TARİHİ

Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in seferde olan sadrazamının gönderdiği haberci, nefes nefese, heyecanla Tokat'ın fethedildiği müjdesini verince Fatih Sultan Mehmet: "Tez şurada bir bahçe yapılsın ismine de Tokat bahçesi denilsin. Tokat surlarına benzeyen bir set çekilsin (…)" demiştir. Etrafı surlarla veya çitlerle çevrili bu bahçe içerisine bir köşk, bir havuz, bir şadırvan ve bir hamam yaptırılmış, geniş bir alana sahip olan bahçesinde ise av hayvanları yetiştirilmiştir. Bu yapının yer aldığı Tokatköyü'ne kemerli beton köprü üzerinden geçmek suretiyle varılmaktadır. Bu kasrın ve bahçenin bakımı emri altında yüz bostancının bulunduğu bir bahçıvan başı tarafından sürdürülmüştür.