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Tokat kaç milletvekili çıkarıyor? Tokat milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Tokat AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Tokat kaç milletvekili çıkarıyor? Tokat milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Tokat AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Tokat milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tokat milletvekilleri kimler? Tokat seçim sonuçları nedir? Tokat kaç milletvekili çıkarıyor? Tokat milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Tokat kaç milletvekili çıkarıyor? Tokat milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Tokat milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

TOKAT KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Tokat'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Tokat ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

TOKAT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri:

Yusuf Beyazıt

Mustafa Arslan

Cüneyt Aldemir

CHP 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri:

Kadim Durmaz

MHP 2023 Tokat Milletvekilleri İsimleri:

Yücel Bulut

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tokat Gündem Politika Haberler

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