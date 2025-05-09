Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmı ağır hasar alırken, TOGG'da neredeyse hiç hasar oluşmadı. Görüntüyü izleyenler, "Tanka çarpsa bu kadar olmazdı" yorumlarıyla yerli otomobilin sağlamlığını övdü.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile bir Mercedes'in karıştığı kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmında oluşan ciddi hasar, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

TAMPONU VE KAPUTU BÜYÜK HASAR ALDI

Görüntülerde, TOGG'un arka bölümünde neredeyse hiç hasar görülmezken, Mercedes'in tamponu ve kaputu büyük ölçüde zarar gördü. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının mizahi ama dikkat çekici yorumlar yapmasına neden oldu.

"TANKA ÇARPSA BU KADAR HASAR ALMAZDI"

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise "Tanka çarpsa bu kadar hasar almazdı" oldu. Kazanın ardından TOGG'un sağlamlığı bir kez daha gündeme gelirken, birçok kullanıcı yerli aracın dayanıklılığını takdir etti.

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil
500

Yorumlar (53)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Her arabanın arkası önünden çok daha sağlamdır. Bunu görüp vay mercedese bak ne olmuş diyen ya hiç arabası olmamış ya da arabası olup da el arabası gibi kullanmış olandır.

Yorum Beğen586
Yorum Beğenme437
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

yerli ve milli ne olursa olsun sahip çıkalım. değerini bilelim

Yorum Beğen783
Yorum Beğenme130
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

"Her arabanın arkası sağlamdır" mantığı ile gelen CHP kitlesine bir sözüm olacak. Ulan keşke bizim Milli TOGG'un arkası gibi sizin karakterinizde sağlam olsa bu Ülke ihya olurdu..

Yorum Beğen570
Yorum Beğenme204
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVikings:

98 model mercedes olunca

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme471
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerard Dirivia:

Her aracın ön kısmı zayıf olur zaten. Tam tersi durumda mercedes sağlam kalır. Ama ne olursa olsun artık araçlarda eski kaporta yok. Bel altı nerdeyse her araç plastik

Yorum Beğen214
Yorum Beğenme99
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Malum kafa gene yumurtlar bu tog başka derler

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme183
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaytasaga:

Yani milli ve yerli karşıtı değilim ama Mercedes mala gelsin cana gelmesin mantığıyla araç ürettiği içindir.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİLK SAV:

Her arabanın arkası önünden daha sağlamdır. Arkadan çarpan arabalar her zaman daha çok zarar görür. Değişik araçların kaza fotoğraflarını aratıp bakarsanız görürsünüz

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Ger aracın arka şase yukarıda olduğu için sağlamdır. arkadan vuran fren ile aracı öne iğmelendiği için şasesi aşağı basıyor ve öndekinin şasesinin altına giriyor. volvolar bu sebeple arkadan çarpma algılarsa arkayı yukarı kaldırır

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlyas Sakarya:

Geçmiş yıllarda bizim Murat 124 ekırmızı ışıkta Mercedes arkadan çarptı.Buna benzer bir hasar aldı.Murat da sadece o demir tampon ağildi az bişey.Arabaların ön kısmı darbe emilimi için özellikle bu şekilde yapılıyor.Önemli olan iç kabinde hasar oluşmaması.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Tüm 53 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.