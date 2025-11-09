Haberler

TOD TV çöktü mü? 9 Kasım TOD neden açılmıyor? TOD neden çöktü?
Güncelleme:
9 Kasım'da TOD TV'nin neden açılmadığına dair sorular gündeme geldi. Kullanıcılar, popüler televizyon platformunun neden çöktüğünü merak ediyorlar. Peki, TOD TV çöktü mü? 9 Kasım TOD neden açılmıyor? TOD neden çöktü? TOD neden çöktü? İşte detaylar...

Galatasaray-Kocaelispor maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, 9 Kasım'da Tod Tv'ye erişim sağlayamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Tod Tv çöktü mü?" sorusu sosyal medyada gündemin en üst sıralarına taşındı. Peki, TOD TV çöktü mü? 9 Kasım TOD neden açılmıyor? Detaylar...

TOD TV ÇÖKTÜ MÜ?

Geniş çaplı erişim sorunları, özellikle büyük karşılaşmalar sırasında?TOD TV kullanıcılarının gündemine oturdu. En son veriler ışığında şöyle özetleyebiliriz:

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçını canlı izlemek isteyen kullanıcılar, mobil uygulamada, web tarayıcısında ve Smart?TV uygulamasında "Sunucuya bağlanılamıyor", "Yayın yüklenemedi" gibi hata mesajlarıyla karşılaştılar.

Yayın, maçın yaklaşık 25. dakikasından sonra kısmen devreye girdi; ancak kullanıcılar maç boyunca donma, gecikme ve bağlantı hataları yaşamaya devam etti.

Sorun, sadece maç yayınıyla sınırlı kalamadı: aynı anda film ve dizi içeriklerine de erişimde ciddi aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Sosyal medya platformları üzerinden binlerce kullanıcı tepkilerini dile getirdi; "Paramızla rezil oluyoruz", "Her büyük maçta aynı sorun", "Binlerce lira ödüyoruz ama sistem çökmekten kurtulamıyor" gibi paylaşımlar öne çıktı.

Kullanıcı şikâyetleri, sistemin altyapısının yüksek eşzamanlı erişim yükünü karşılamada yetersiz olduğu yönündeki görüşleri yeniden gündeme taşıdı. Örneğin kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını ya da çağrı merkezinde uzun bekleme süreleriyle karşılaştıklarını belirtiyor.

Şikâyet platformlarında "Siteye erişiminiz engellendi" gibi hata mesajları da sık görülüyor.

Sonuç itibarıyla, "çöktü" ifadesi teknik olarak tam yerinde olmasa da, büyük çaplı bir erişim ve yayın aksaması yaşandığı kesin. Aboneler açısından hizmetin vaat edildiği şekilde sunulmadığı görülüyor.

9?KASIM TOD NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar tarafından sıklıkla sorgulanan bu başlık altında, açılmama?/ erişim sağlayamama durumlarının sebeplerini ve dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Platformun sunucu yoğunluğu: Maç günleri veya popüler içeriklerin aynı anda izlenmeye başlanması, sunucuların yükünü artırarak erişim sorunlarına neden olabilir.

Cihaz uyumsuzluğu veya uygulama sürümünün güncel olmaması: Smart?TV, Android?TV veya mobil cihazlarda eski uygulama sürümleri, cihaz yazılım güncellemesi yapılmamışsa açılmama/sorun yaşama ihtimali artar.

İnternet bağlantısı sorunları: Kullanıcının internet hızı düşük veya bağlantı istikrarsız olabilir. Bu tür canlı yayın platformlarında minimum gereksinimler oldukça belirgin.

Önbellek/veri sorunları: Uygulamanın önbelleğinde bozulmalar ya da cihazda yeterli boş alan olmaması açılmayı engelleyebilir.

Dilara Yıldız
