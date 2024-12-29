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Titanik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Titanik filmi ne zaman, nerede çekildi?

Titanik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Titanik filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Titanik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Titanik konusu, özeti ve Titanik oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Titanik filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Titanik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Titanik filmini izleyecek olanların merak ettiği Titanik konusu nedir, Titanik oyuncuları kimler ve Titanik özeti gibi konuları inceliyoruz.

TİTANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack Dawson adlı genç ve fakir bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose DeWitt Bukater adlı zengin bir genç kız da vardır. İki genç şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

TİTANİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kate Winslet , Leonardo DiCaprio , Billy Zane , Kathy Bates , Frances Fisher , Gloria Stuart , Bill Paxton , Bernard Hill , David Warner , Victor Garber'in başrollerinde olduğu Titanik filmi Kanal D'de!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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