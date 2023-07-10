Tiramisu tarifi! Masterchef Tiramisu tatlısı nasıl yapılır? Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir? Tiramisu nerenin tatlısı, hangi ülkeye ait?

Masterchef 10 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Tiramisu tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Tiramisu tatlısının tarifi! Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tiramisu tarifi oldu. Peki en güzel Tiramisu tatlı tarifi nasıldır? Tiramisu tatlısı nasıl yapılır? Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir? Tiramisu tarifi! Tiramisu nedir, ne demek? Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu hangi ülkenin tatlısı? Tiramisu hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

TİRAMİSU NEDİR, NE DEMEK?

Tiramisu (İtalyanca; tiramisù, tirami sù: "al beni", "al götür beni" anlamlarına gelmektedir), ana malzemesi mascarpone peyniri ve çikolata olan İtalyan tatlısıdır.

TİRAMİSUİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

KEDİ DİLİ İÇİN:

125 Gr yumurta sarısı

90 Gr seker

190 gr yumurta beyazı

95 gr seker

150 gr un

65 gr patates nişastası,

KREMASI İÇİN:

400 Mascarpone

150 gr krema

60 gr seker

SABOYON SOSU İÇİN:

4 Yumurta sarısı

45 gr seker

KAHVESİ İÇİN:

2 Şat espresso

15 gr seker

YARDIMCI ÜRÜN:

100 ml süt

TİRAMİSUNASIL YAPILIR?

125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp.

190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp.

150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır.

Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin.

400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar

4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz).

2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit

6 cm lik çember ile kedi dilini kes

Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır.

Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et

Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur.

Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.

NOT:

GEREKLİ YARDIMCI MALZEMELER:

9cm yükseklik 25 cm uzunluğunda kesilmiş pasta jelatini