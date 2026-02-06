Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız
Ankara'da otobanda otostop çeken bir genç, kendisini alan bir tır şoförüyle yaşadığı diyalog sırasında neye uğradığını şaşırdı. Telefonla kaydedilen görüntülerde tır şoförünün gence, yanındaki kadınla cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği ve "İkiniz de benim için yapacaksınız" dediği duyuluyor.
Ankara'da otobanda otostop çeken bir genç, yolculuk sırasında karşılaştığı sözler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tır şoförünün gence yönelik ifadeleri kamuoyunda tepki topladı.
"İKİNİZ DE BENİM İÇİN YAPACAKSINIZ"
Paylaşılan görüntülerde tır şoförünün, araçta bulunan kadınla birlikte cinsel içerikli bir teklifte bulunduğu ve gence hitaben "İkiniz de benim için yapacaksınız" dediği duyuluyor. Gencin yaşadığı şaşkınlık ve rahatsızlık, kayıtlara açık şekilde yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, yaşananları taciz olarak nitelendirirken, şoför hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.