Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız

Güncelleme:
Ankara'da otobanda otostop çeken bir genç, kendisini alan bir tır şoförüyle yaşadığı diyalog sırasında neye uğradığını şaşırdı. Telefonla kaydedilen görüntülerde tır şoförünün gence, yanındaki kadınla cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği ve "İkiniz de benim için yapacaksınız" dediği duyuluyor.

  • Ankara'da otobanda otostop çeken bir gence tır şoförü cinsel içerikli teklifte bulundu.
  • Tır şoförü gence 'İkiniz de benim için yapacaksınız' dedi.
  • Olay sosyal medyada tepki topladı ve şoför hakkında yasal işlem çağrıları yapıldı.

Ankara'da otobanda otostop çeken bir genç, yolculuk sırasında karşılaştığı sözler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tır şoförünün gence yönelik ifadeleri kamuoyunda tepki topladı.

"İKİNİZ DE BENİM İÇİN YAPACAKSINIZ"

Paylaşılan görüntülerde tır şoförünün, araçta bulunan kadınla birlikte cinsel içerikli bir teklifte bulunduğu ve gence hitaben "İkiniz de benim için yapacaksınız" dediği duyuluyor. Gencin yaşadığı şaşkınlık ve rahatsızlık, kayıtlara açık şekilde yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, yaşananları taciz olarak nitelendirirken, şoför hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Vay oe

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ne yazacağımı ve ne düşüneceğimi bulamıyorum. Yeşil yol filmindeki siyahi arkadaşın bir sözü vardı ya: ''Dünyada olan kötülükleri gördükçe, hissettikçe ve duydukça beynime cam parçaları batıyor'' diye... Hah işte bana olan da tam ondan.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

