Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi?

Timur Noyan, Bursaspor eski başkan adayı ve iş insanı, bugün hayatını kaybetti. Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Noyan'ın son iki aydır komada olduğu öğrenildi. 1996-1998 yılları arasında Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Timur Noyan, 1994 yılında Yeni Parti'nin kurucu üyelerinden biri olarak Bursa İl Başkanlığı görevini de üstlenmişti. Peki, Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

TİMUR NOYAN NEDEN ÖLDÜ?

Timur Noyan, son iki aydır komada olan ve tedavi altında tutuluyordu. Uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

TİMUR NOYAN NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Timur Noyan'ın cenazesinin 25 Aralık Çarşamba günü defin işlemleri gerçekleşecek.