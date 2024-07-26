Time dergisi, "dünyanın en güzel 100 gezilecek ve görülecek yeri" arasından Türkiye'den de şehir seçti. Time dergisinin "dünyanın en harika yerleri" özel sayısında, Türkiye'de hangi bölgenin tarihi vurgulandı? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? İşte, detaylar…

TIME DERGİSİNE GÖRE DÜNYADAKİ EN İYİ 100 ROTADA YER ALAN İLİMİZ

Time dergisi, 2024 yılında dünyada gezilecek ve görülecek en iyi 100 rotadan biri olarak Türkiye'den Diyarbakır'ı seçti. Diyarbakır'da, Harput Kalesi'nden Hazar Gölü'ne, tarihi Diyarbakır surlarından Fırat Köprüsü'ne kadar uzanan bin kilometrelik bir rota bulunuyor. Bu güzergah, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun pek çok doğal ve kültürel zenginliğini ziyaretçilere sunuyor. Yolcular, Mezopotamya'nın yeşil ve mavi manzaralarını, kültürünü ve gastronomisini keşfetme fırsatı buluyor. Ayrıca, Time dergisinin "dünyanın en harika yerleri" özel sayısında, bölgenin tarihi de vurgulanmış ve kentin geçmişinin 4. yüzyıla kadar uzandığı belirtilmiştir.