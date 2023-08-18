TDK'ya göre "Tillah, Tillahi, Tallahi" kelimelerinin anlamları nedir merak ediliyor. Peki, Tillah ne demek? TDK'ya göre Tillah, Tillahi, Tallahi nedir, ne demektir? Tillahınızdan korkmam ne demektir? İşte detaylar...

Tillah ne demek, hangi dilde? Tillahi nedir? Tallahi ne anlama geliyor? Tillah'ın anlamı ve detayları haberimizde...

TDK'YA GÖRE TALLAHİ NE DEMEK?

TDK'ya göre "Tallahi" kelimesinin anlamı "Vallahi" demektir. Tallahi Arapça kökenli bir kelimedir.

Tallahi anlamı : Vallahi

TDK'YA GÖRE TİLLAHİ NE DEMEK?

"Tillahi" kelimesi TDK sözlükte yer almamaktadır. Tillahi kelimesi Arapça'da yemin anlamlarına gelen "Vallahi, Billahi, Tillahi" kelimelerinin farklı bir yazılışıdır. Aynı şekilde Tillah kelimesi de bu kelimelerin farklı bir versiyonudur.

TDK'YA GÖRE BİLLAHİ NE DEMEK?

TDK'ya göre Billahi kelimesi "Vallahi" ve ""İnan olsun" anlamında kullanılan bir söz." anlamlarına gelmektedir.