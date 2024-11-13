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Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?

Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?
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Rammstein grubunun solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek. Peki, Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?

Rammstein solisti Till Lindemann'ınİstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser gerçekleştirecek. Lindemann'ın gerçekleştireceği "Meine Welt" konserinin biletleri 18 Kasım 2024'te ön satışa, 20 Kasım 2024'te ise genel satışa çıkacak. Peki, Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?

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Till Lindemann solo projesi kapsamında çıkacağı Avrupa turnesinde 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek.

Till Lindemann, İstanbul'da 2010'da gerçekleşen Rammstein konserinden 15 yıl sonra yeniden konser verecek.

Rammstein solisti Till Lindemann'ın 6 Aralık 2025'te İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştireceği "Meine Welt" konserinin biletlerini 18 Kasım 2024'te saat 16:00'da ön satışta veya 20 Kasım 2024'te saat 16:00'da genel satış sırasında alabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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