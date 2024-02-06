TikTok'ta yayın açan genç kıza ne oldu? Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın açarak takipçileriyle sohbet eden genç kız, babasının saldırısına uğradı. İşte detaylar...

TIKTOK'TA YAYIN AÇAN GENÇ KIZA NE OLDU?

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. TikTok'ta yayın açarak takipçileriyle sohbet eden genç kız, babasının aniden odaya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bir anda yerinden kalkarak toparlanmaya çalışan genç kız, ikinci şoku babasının kendisine saldırması ile yaşadı. Babasının aniden odaya girmesi ve saldırısıyla neye uğradığını şaşıran genç kızın bu anları, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.