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THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar hangileri? Uçuş sorgulama ekranı!

THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar hangileri? Uçuş sorgulama ekranı!
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İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası ve şiddetli rüzgar, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. THY (Türk Hava Yolları), AnadoluJet ve Pegasus uçuşları iptal mi edildi? sorusu, seyahat planı olan yolcular tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler ve güncel uçuş bilgileri merak konusu oldu. İşte, detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve sıcaklıkların düşeceğini duyurmuştu. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkisini artıracağı uyarısında bulunuldu. Bu uyarılarla birlikte, THY, AnadoluJet ve Pegasus firmalarından da bazı uçuşların iptal edildiğine dair açıklamalar geldi. 11-12 Şubat tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, şehir içi ve şehir dışı uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı. Peki, uçuşlar iptal mi edildi? THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar hangileri? İşte, merak edilenler…

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY, AnadoluJet ve Pegasus firmaları, güncel uçuş iptalleri ile ilgili duyurularını resmi web siteleri üzerinden yayınladı. Yolcuların, uçuşlarının durumunu öğrenmek için havayolu şirketlerinin resmi web sitelerini, mobil uygulamalarını veya çağrı merkezlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar hangileri? Uçuş sorgulama ekranı!THY, AnadoluJet ve Pegasus iptal olan uçuş seferleri

TÜRK HAVA YOLLARI İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

AJET İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

PEGASUS İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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