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Thor filmi konusu nedir? Thor ne zaman, nerede çekildi? Thor oyuncuları ve Thor özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Thor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Thor konusu, özeti ve Thor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Thor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Thor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Thor filmini izleyecek olanların merak ettiği Thor konusu nedir, Thor oyuncuları kimler ve Thor özeti gibi konuları inceliyoruz.

THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hikâyenin merkezinde, düşüncesiz tavırlarıyla antik bir savaşı tekrar başlatan güçlü ama ve kibirli savaşçı Yüce Thor var. Thor, Dünya'ya sürgün ediliyor ve insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılıyor. Kendi dünyasının kötü adamı en karanlık güçlerini Dünya'yı istilâ etmek için yollayınca Thor, gerçek bir kahraman olmak için nelerin gerektiğini öğreniyor.

THOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Natalie Portman, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Anthony Hopkins, Ray Stevenson

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Yapım Yılı: 2011 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 Cuma

Senaryo: Ashley Miller, Zack Stentz

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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