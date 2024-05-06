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The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan The King's Man: Başlangıç filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği The King's Man: Başlangıç konusu, özeti ve The King's Man: Başlangıç oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. The King's Man: Başlangıç filminin detayları

İzleyenleri ekrana bağlayan The King's Man: Başlangıç filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. The King's Man: Başlangıç filmini izleyecek olanların merak ettiği The King's Man: Başlangıç konusu nedir, The King's Man: Başlangıç oyuncuları kimler ve The King's Man: Başlangıç özeti gibi konuları inceliyoruz.

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ Filmi KONUSU NEDİR?

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular Stanley Tucci, Taron Egerton, Harris Dickinson

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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