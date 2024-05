The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti!

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ Filmi KONUSU NEDİR?

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular Stanley Tucci, Taron Egerton, Harris Dickinson