Teşkilat CANLI izle! TRT 130. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasını tuttuğu kardeşiyle sonunda karşı karşıya olan Altay, Selen'in Kate'in hain planındaki canlı bomba olduğunu görür. Neslihan hem onların hem de çevredeki sivillerin büyük bir tehlike altında olduğunun da farkındadır. Korkut, Suat'ın beklenmedik hamlesiyle hem Hamdi hem de masa karşısında deşifre olma tehlikesiyle burun burunadır. Kraliçe'ye ulaşmaya bu kadar yakınken operasyonun başarısızlığa uğramasını göze alamaz. Altay kardeşine kavuşmuşken bulundukları durum ne olursa olsun Selen'i bir daha kaybetmeyecektir. Neslihan ise onları kurtarmak için büyük riskler alacaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .