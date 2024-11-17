Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay'a, Kate'in yakalandığı haberi gelir. Neslihan her ne kadar durumdan memnun olsa da Altay gelebilecek hamlelere karşı tetiktedir.Kate sonunda kapana kısılsa da müttefikleri onu yalnız bırakmaz. Bu durum Altay'ın endişesini haklı çıkarır. Tufan, Hamdi'ye beklenmedik bir teklif sunar. Hamdi bu durumu Korkut'tan saklarken Tufan'a vereceği cevap merak konusudur. Neslihan, Altay'ın yardımıyla mühendislere ulaşmıştır. Kate'in buna karşılık atacağı adımsa Altay için sarsıcı sonuçlar doğuracaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .