Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Neslihanlar, Altay'dan iz bulmaya çalışırken Altay da ne pahasına olursa olsun çantayı korumak için bir kez daha kendini tehlikeye atacaktır. Selen'in bıraktığı mesajı bulan Neslihan ve ekibi çantanın öneminin bir kez daha farkına varır. Neslihan çantayı düşmandan geri almak isterken aynı zamanda Altay'ı kurtarmak için elinden geleni yapar. Hamdi'nin rakiplerine karşı yaptığı hamleyle Korkut, kendini tehlikenin içinde bulur. İşler ters gittiği an görevini de riske atılacağını bilen Korkut tedirgin olsa da soğukkanlılığını korumaya çalışır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .