Teşkilat CANLI İZLE: TRT 1 Teşkilat 150. bölüm canlı yayın Full HD izle!

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 150. bölümü canlı yayınla izleyici karşısına çıktı. Dizi severler, Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümünü canlı olarak takip etme fırsatı yakaladılar. Peki, Teşkilat 150. bölüm canlı nereden, nasıl izlenir? TRT 1 Teşkilat canlı yayın linki haberimizde...

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilatın 150. bölümü, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu yazıda, Teşkilat dizisinin 150. bölümünü nasıl canlı izleyebileceğinizi ve TRT 1 kanalının güncel frekans bilgileri haberimizde…

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

Teşkilat dizisinin 150. bölümü, TRT 1 kanalında her Pazar akşamı saat 20:00'de yayınlanmaktadır. Eğer televizyonunuzdan izlemek istiyorsanız, aşağıdaki frekans bilgilerini kullanarak TRT 1 kanalını uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI FULL HD İZLE

TRT 1 Frekans Bilgileri (2025 Güncel)

TRT 1 kanalını Türksat uydusu üzerinden izlemek için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11957

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye Batı Bölgesi

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11096

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye Doğu Bölgesi

Bu frekanslar, TRT 1 kanalının şifresiz ve SD yayın formatında izlenebilmesini sağlar. Kanalın video PID değeri 2502, ses PID değeri ise 1600'dür.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
