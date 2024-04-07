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Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Teşkilat 102. bölüm full HD izle ve Teşkilat full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Teşkilat 102. bölüm tek parça izle ve Teşkilat full HD bölüm izle diye araştırıyor. Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 102. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer'in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis'in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Tetikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra'nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir. Hartley'in gelecek planlarına ulaşmanın yolunun Frederick'ten geçtiğini gören ekip üyeleri, Frederick'i ele geçirmek için kolları sıvar. Ömer ve Zehra, sahada çetin bir mücadele verirken; Kuzey Irak'ta kaosun içinde olan ekibin başarılı olmaları için tek bir seçenekleri vardır. Bu seçenek yeni bir yolun başlangıcı olacaktır.

TEŞKİLAT 102. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder. Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak

TEŞKİLAT FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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