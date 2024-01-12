TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2024: Teşekkür belgesi için kaç ortalama, kaç puan gerekiyor?

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Sorusu, dönem sonunda teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler başta olmak üzere birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılmakta. Yapılan değişikliklerin ardından belge puanlarında bir farklılık olup, olmadığını merak eden kişiler bu nedenle Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024? Sorusunu araştırmakta. Peki, Teşekkür belgesi için kaç ortalama, kaç puan gerekiyor?

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2024

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, teşekkür ve takdir belgeleri verilmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin ortalama puanlarına göre belge almaya hak kazanmaları belirli aralıklara bağlıdır. Teşekkür belgesi almak için gereken ortalama puan aralığı 70,00-84,99'dur. Öğrenciler, bu aralıkta yer aldıklarında teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. Ancak, eğer öğrencinin ortalama puanı 84,99 ve üzerinde ise, takdir belgesi almaya hak kazanır. Bu durumda, öğrencilerin başarıları daha üst bir seviyede değerlendirilir.

TEŞEKKÜR BELGESİ İÇİN KAÇ ORTALAMA, KAÇ PUAN GEREKİYOR?

2024 yılında da aynı kriterler geçerli olup, teşekkür belgesi için 70,00-84,99 aralığı, takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri puanlar ölçüt olarak kabul edilir. Ayrıca, ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilir.