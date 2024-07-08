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TERS YÜZ 2 İZLE | Ters Yüz (Inside Out) konusu ne? TERS YÜZ HD İZLEME LİNKİ

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Disney ve Pixar, sevilen animasyon filmi 'Ters Yüz'ün devamı 'Ters Yüz 2'yi izleyicilerle buluşturuyor. Ergenliğe adım atan Riley'nin zihnine geri dönüyoruz. Merkez'de aniden başlayan tadilatla beraber yeni duygulara yer açılıyor.

"Ters Yüz" (Inside Out), Pixar Animation Studios tarafından yapılan bir animasyon filmidir. Film, insanın duygusal dünyasını, özellikle de bir genç kız olan Riley'nin zihnindeki duyguları konu alır. Birçok kişi Ters Yüz filminin konusunu ve fragmanını merak ediyor. Ters Yüz 2 nereden, nasıl izlenir araştırılıyor.

TERS YÜZ (INSIDE OUT) KONUSU NE?

Disney ve Pixar'ın "Ters Yüz 2" filminde, ergenliğe adım atan Riley'nin zihnine döneriz. Merkez'de aniden bir tadilat başlar ve hiç hesapta olmayan yeni Duygular'a yer açılır! Uzun zamandır işleri başarıyla yürüten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Kaygı geldiğinde neler hissedeceklerini bilemez. Üstelik Kaygı yalnız değildir, beraberinde Utanç, Gıpta ve Bıkkınlık da gelmiştir.

TERS YÜZ 2 İZLE | Ters Yüz (Inside Out) konusu ne? TERS YÜZ HD İZLEME LİNKİ

TERS YÜZ 2 FRAGMAN İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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