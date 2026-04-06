Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın Haber Videosunu İzle
Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın
İstanbul’da ters yöne giren kadın sürücünün kendisini uyaran vatandaşa kimliğini göstererek “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” sözleriyle tehdit etmesi tartışmaya yol açtı.

İstanbul’da ters yöne giren bir sürücü ile kendisini uyaran vatandaş arasında çıkan tartışmada, kadın sürücünün sözleri dikkat çekti.

"VATAN ENMİYET'TEN ALINACAKSIN"

Kentte trafikte yaşanan olayda, ters yöne giren kadın sürücüye bir vatandaş tepki gösterdi. Uyarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın sürücü, kimliğini göstererek “Sen kimliğe bak. Vatan Emniyet’ten alınacaksın. Sana ne, ‘tek yön’ diyorsun, söylemek zorunda mısın?” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN TEPKİ: KURALLARA SİZ UYMUYORSUNUZ

O anlara şahit olan bir başka vatandaş ise sürücüye tepki göstererek, “Emniyettenim diyorsunuz ama kurallara siz uymuyorsunuz” dedi.

Kameralara yansıyan tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi.

Yorumlar (3)

şahabettin Ayyıldız:

Bu memleket yalnızca birilerin tarlası değil

Ferhat Tokmak:

Abla gerçekten polis ise meslek hayatında biraz değişiklikler yaşayabilir . Zira bu aralar kimlik göstermek moda oldu.

Aynasız Delikanli:

Be Kadın yanlış ters yola girdigini neden kabul etmiyorsun?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

