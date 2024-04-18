Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir?
Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe'nin yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Fehmi Oral Meşe'nin kim olduğu ve terör örgütü ile olan ilişkisi hakkında detaylı bilgi araştırılıyor.
MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Peki, Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir?
TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLUSU FEHMİ ORAL MEŞE YAKALANDI MI?
MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
FEHMİ ORAL MEŞE KİMDİR?
Örgütün sorumlularından olan Meşe'nin hakkında yakalama kararı bulunuyordu.