Teri Garr öldü mü, neden öldü ve Teri Garr kaç yaşında hayatını kaybettiği merak ediliyor. "Tootsie" ve "Young Frankenstein" filmlerinin yıldızı Teri Garr hayatını kaybetti. Teri Garr öldü mü? Friends Teri Garr kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir...

TERİ GARR ÖLDÜ MÜ?

AP'nin haberine göre, usta oyuncu MS hastalığıyla mücadele ediyordu. 2022 yılında MS teşhisinden bahseden oyuncu "Bu konuda çok fazla bilgi yok. Ve birçok insan bunun o kadar da kötü olmadığını bilmiyor. Yani, hayatıma devam ediyorum" demişti.

TERİ GARR KİMDİR?

Terry Ann "Teri" Garr, 11 Aralık 1947 yılında doğdu. Amerikalı oyuncu, komedyen, dansçı ve ses sanatçısı. Tootsie filmindeki rolüyle 1982'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Garr, 29 Ekim 2024'te multipl skleroz sebebiyle 79 yaşında, Los Angeles'ta öldü.