Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Sivas'ta birlikte teravih namazına gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'ın hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde birlikte Ali Muhtar Camisi'ne gitmek isteyen kaynana ve gelininin yolun ortasına kadar geldiği sırada, cadde üzerinden gelen F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarpmasıyla savruldukları anlar yer aldı.