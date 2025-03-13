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Teravih namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?
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Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında "Teravih namazı evde kılınır mı?" sorusu geliyor. Teravih namazı, Ramazan ayına özgü bir ibadet olup, genellikle camilerde cemaatle kılınır. Ancak, bazı durumlarda bu namazın evde kılınmasının hükmü ve nasıl kılınacağı da araştırılıyor.

Teravih namazı, hem camide hem de bireysel olarak evde kılınabilen bir sünnet namazdır. Özellikle hastalık, yoğunluk veya farklı sebeplerle camiye gidemeyen kişiler, bu namazı evde kılabilir. Birçok kişi, Teravih namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Teravih namazı evde nasıl kılınır? İşte detaylar…

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rek'at olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivâyet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rek'at teravih kıldığı yönünde bazı rivâyetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 2/164 [7692]; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 2/698 [4286]) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe'nin, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Teravih namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Resûlullah'ın (s.a.s.) Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, "Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rek'attan fazla (nâfile namaz) kılmamıştır." (Buhârî, Teheccüd, 16 [1147]; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 125 [738]) karşılığını vermiştir. Başka bir rivâyette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe'nin, Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rek'at namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'ân-ı Kerîm'de de; "Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nâfile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir." (el-İsrâ, 17/79) buyrulmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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