Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

Güncelleme:
TÜVTÜRK'te yaşanan ölüm olayının ardından bir vatandaş, fren lambası çalıştığı halde aracının muayeneden geçmediğini öne sürerek tepki gösterdi. Görüntü paylaşan vatandaş, denetim süreçlerinin incelenmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

  • TÜVTÜRK çalışanları, Ankara'da aracını muayeneye götüren bir polis memurunu darbederek ölümüne neden oldu.
  • Bir vatandaş, TÜVTÜRK'te fren lambasının yanmadığı gerekçesiyle aracının muayeneden geçmediğini, ancak görüntülerde lambaların yandığını iddia etti.
  • TÜVTÜRK uygulamaları ve denetim süreçleri, son olaylar nedeniyle tartışma konusu haline geldi.

Ankara'da aracını muayeneye götüren polis memurunun TÜVTÜRK çalışanları tarafından darbedilerek hayatını kaybettiği olayın yankıları devam ederken, kuruma yönelik eleştiriler de art arda gelmeye başladı.

"FREN LAMBASI YANMIYOR" DENİLDİ AMA...

TÜVTÜRK'e giden bir vatandaş, daha önce tamir ettirdiğini söylediği fren lambası nedeniyle aracının yeniden muayeneden geçmediğini öne sürdü. Muayene tekrarı için geldiğini belirten vatandaş, istasyon görevlilerinin "Fren lamban yanmıyor" diyerek aracı bıraktığını iddia etti.

GÖRÜNTÜYLE TEPKİ GÖSTERDİ

İddiayı görüntüyle desteklemek isteyen vatandaş, başka bir kişiden aracına binip frene basmasını istedi. Fren lambalarının yandığını gösteren görüntülerin ardından vatandaş, "Devlet yetkilileri lütfen bu olaya bir el atın. Başka polis ya da vatandaş ölmesin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Son olayın ardından TÜVTÜRK uygulamaları ve denetim süreçleri yeniden tartışma konusu olurken, vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı şikayetler dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıosman kara:

Bagaj kapağandaki yanmıyor.

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Başıboş ülke gibiyiz, vatandaşlar bu kadar isyan ediyor ne duyan ne dinleyen var..

Haber YorumlarıRIZGAR:

TÜVTÜRK denetlenmeli ve biran önce devlet tekeline geçmeli.

Haber YorumlarıGüven önemlş:

tüv türk kasadır

