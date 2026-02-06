Haberler

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadının "Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fotoğrafın verilme biçimi çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilerek tartışma konusu oldu.

  • Bir kadın, sosyal medya hesabından 'Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden' notuyla bir fotoğraf paylaştı.
  • Paylaşım, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak gündem oldu ve kullanıcılar arasında tartışma başlattı.
  • Kullanıcılar, paylaşımın biçimi ve verilen pozlar üzerinden eleştirilerde bulundu.

Bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ: İNSANLAR BU ACILARI YAŞARKEN...

Fotoğrafın yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, paylaşımın biçimi ve verilen pozlar üzerinden eleştirilerde bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İnsanlar bu acıları yaşarken nasıl böyle pozlar verip paylaşım yapabiliyor anlayabilmiş değilim" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım, sosyal medyada yas, acı ve mahremiyetin nasıl ifade edilmesi gerektiği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, bazıları duyguların ifade edilme biçimini eleştirirken bazıları da paylaşımı kişisel bir yas ifadesi olarak değerlendirdi.

İşte o iki fotoğraf karesi;

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Her şeyi görüntüleyip paylaşmaya çalışmak çok ilkel bir davranış. Duygular davranışlar full yapmacık...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

heykeli dikilen zatın çocukları normal

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı