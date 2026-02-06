Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ: İNSANLAR BU ACILARI YAŞARKEN...

Fotoğrafın yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, paylaşımın biçimi ve verilen pozlar üzerinden eleştirilerde bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İnsanlar bu acıları yaşarken nasıl böyle pozlar verip paylaşım yapabiliyor anlayabilmiş değilim" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım, sosyal medyada yas, acı ve mahremiyetin nasıl ifade edilmesi gerektiği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, bazıları duyguların ifade edilme biçimini eleştirirken bazıları da paylaşımı kişisel bir yas ifadesi olarak değerlendirdi.

İşte o iki fotoğraf karesi;