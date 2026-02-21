Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, Telegram üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre uygulama, zehir tacirlerinin aktif şekilde kullandığı bir platform haline geldi.

"ÜST DÜZEY KALİTE" VURGUSU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; satıcılar, alıcılara ilk olarak otomatik mesaj göndererek ürünlerinin "üst düzey kalitede" olduğunu belirtiyor. Mesajlarda, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadeleri kullanılıyor.

KONUM SORULUYOR, ÜRÜN LİSTESİ PAYLAŞILIYOR

Haberde, gizlilik gerekçesiyle ilk aşamada alıcının konumunun sorulduğu, ardından çeşitli uyuşturucu maddelerin listelendiği ve talep edilen miktarın öğrenildiği aktarılıyor. Yüksek miktarda kokain talebine karşılık bir satıcının, elinde yeterli miktar bulunmadığını ancak 1-2 ay içinde temin edebileceğini söylediği öne sürülüyor. Satıcının ayrıca güven sağlamak amacıyla önce küçük miktarda alım yapılmasını önerdiği belirtiliyor.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME TALEBİ

Satıcıların ödeme için kripto para talep ettiği, IBAN üzerinden yapılacak ödemelerde ise yüzde 20 komisyon istendiği iddia ediliyor. Bu yöntemin, işlemlerin izini zorlaştırmak amacıyla tercih edildiği ifade ediliyor.

İSMAİL HACIOĞLU DA ORADAN TEMİN EDİYORDU

Adresinde yapılan aramada 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde "Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar" demişti.

