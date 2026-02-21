Haberler

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiş durumda. Telegram üzerinden irtibata geçilen bir uyuşturucu satıcısının yazdıkları, durumun ne kadar da kötüye gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Telegram uygulaması, uyuşturucu satıcılarının aktif olarak kullandığı bir platform haline geldi.
  • Satıcılar, uyuşturucu satışında ödeme için kripto para talep ediyor veya IBAN üzerinden yüzde 20 komisyon istiyor.
  • Oyuncu İsmail Hacıoğlu, uyuşturucuyu Telegram'daki satış gruplarından sipariş edip, adresindeki posta kutusu üzerinden nakit ödeme yaparak temin ettiğini ifade etti.

Ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, Telegram üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre uygulama, zehir tacirlerinin aktif şekilde kullandığı bir platform haline geldi.

"ÜST DÜZEY KALİTE" VURGUSU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; satıcılar, alıcılara ilk olarak otomatik mesaj göndererek ürünlerinin "üst düzey kalitede" olduğunu belirtiyor. Mesajlarda, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadeleri kullanılıyor.

KONUM SORULUYOR, ÜRÜN LİSTESİ PAYLAŞILIYOR

Haberde, gizlilik gerekçesiyle ilk aşamada alıcının konumunun sorulduğu, ardından çeşitli uyuşturucu maddelerin listelendiği ve talep edilen miktarın öğrenildiği aktarılıyor. Yüksek miktarda kokain talebine karşılık bir satıcının, elinde yeterli miktar bulunmadığını ancak 1-2 ay içinde temin edebileceğini söylediği öne sürülüyor. Satıcının ayrıca güven sağlamak amacıyla önce küçük miktarda alım yapılmasını önerdiği belirtiliyor.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

KRİPTO PARA İLE ÖDEME TALEBİ

Satıcıların ödeme için kripto para talep ettiği, IBAN üzerinden yapılacak ödemelerde ise yüzde 20 komisyon istendiği iddia ediliyor. Bu yöntemin, işlemlerin izini zorlaştırmak amacıyla tercih edildiği ifade ediliyor.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

İSMAİL HACIOĞLU DA ORADAN TEMİN EDİYORDU

Adresinde yapılan aramada 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde "Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar" demişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi