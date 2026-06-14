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Teknolojide yeni dönem: Yazılım geliştircilerden teknoloji liderlerine

Teknolojide yeni dönem: Yazılım geliştircilerden teknoloji liderlerine
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Teknoloji dünyasında yazılım geliştirme ekiplerinin rolü değişiyor. Artık şirketler yalnızca kod geliştiren profesyonellere değil, şirket hedeflerini anlayan, müşteri ihtiyaçlarını yorumlayabilen ve teknoloji stratejisine yön verebilen liderlere ihtiyaç duyuyor. Sigorta teknolojileri ve dijital dönüşüm alanında çalışan Yazılım Geliştirme Müdürü Deniz Ceylan Kurt’a göre, modern yazılım ekiplerinde teknik uzmanlık kadar şirket bakış açısı da belirleyici hale geldi.

Yazılım rollerinde değişim geçmişte yazılım ekiplerinden daha çok teknik geliştirme odaklı beklentiler varken, bugün kurumların teknoloji yatırımları doğrudan müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve büyüme hedefleriyle ilişkilendiriliyor. Deniz Ceylan Kurt bu dönüşümü şöyle değerlendiriyor: "Bugünün teknoloji ekiplerinde yalnızca teknik geliştirme yetkinliği yeterli değil. Yazılım profesyonellerinin şirket süreçlerini anlayabilmesi, müşteri yolculuğunu yorumlayabilmesi ve kurumun stratejik hedeflerine katkı sağlayabilmesi bekleniyor." Bu yaklaşım, özellikle yüksek regülasyona tabi finans ve sigortacılık sektöründe daha fazla önem kazanıyor. 

TEKNOLOJİ VE İŞ HEDEFLERİ ARASINDAKİ KÖPRÜ 

Teknoloji ve İş Hedefleri Arasındaki Köprü Kurumsal yapılarında teknoloji ekiplerinin yalnızca destek fonksiyonu olarak görülmesi artık yerini daha stratejik bir bakış açısına bırakıyor. Kurt’a göre teknoloji ekiplerinin başarısı, yalnızca sistemleri çalıştırmakla değil, şirket hedeflerine ne ölçüde katkı sunduklarıyla ölçülüyor: "Müşterinin yaşadığı deneyimi iyileştiren, süreçleri sadeleştiren ve kurumun rekabetçiliğini artıran teknoloji çözümleri artık doğrudan şirket değerinin parçası." Bu nedenle yazılım ekiplerinin ürün, operasyon ve müşteri deneyim ekipleriyle daha entegre çalışması gerekiyor. 

GELECEĞİN TEKNOLOJİ LİDERLERİ NASIL OLACAK? 

Dijital dönüşümün hızlandığı günümüzde şirketler, teknik uzmanlığın ötesinde daha geniş bir bakış açısına sahip teknoloji liderler arıyor. Deniz Ceylan Kurt’a göre geleceğin teknoloji liderleri:

• Teknik derinliği olan 

• Sistemler arası ilişkileri anlayabilen 

• Müşteri ihtiyaçlarını yorumlayabilen 

• Değişime hızlı adapte olabilen profesyoneller olacak. 

"Teknoloji artık yalnızca sistem geliştirmek değil; organizasyonların dönüşümünü mümkün kılan stratejik bir güç haline geldi." Uzmanlara göre bu dönüşüm, özellikle sigortacılık ve finans sektöründe teknoloji ekiplerinin rolünü daha da merkeze getirecek.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
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