Tekin Temel, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncudur. Tekin Temel'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Temel'in kariyerine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tekin Temel, tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alıyordu. Peki, Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.

Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır. Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alıyordu.

TEKİN TEMEL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.