Technoblade kullanıcı adlı YouTuber'ın kanalına yüklenen "So long nerds" başlıklı videoda oğlunun son isteğini yerine getiren babası, Alex'in son sözlerini ve kendi sözlerine yer verdiği videoyu YouTube'a yükledi. Peki, Technoblade öldü mü? Technoblade hastalığı neydi?

TECHNOBLADE ÖLDÜ MÜ

Amerikalı ünlü Minecraft YouTuber'ı Technoblade 23 yaşında kansere yenik düştü ve vefat etti. YouTube'a Minecraft içerikleri yükleyerek milyonlarca takipçiye ulaşan YouTuber'ın kanalına babası tarafından son bir video daha yüklendi ve Technoblade'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

TECHNOBLADE HASTALIĞI NEYDİ?

Technoblade YouTube kanalına 1 Temmuz tarihinde yüklenen "so long nerds" adlı videoda Technoblade'in babası oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 2021'de kansere yakalandığını açıklayan Technoblade, kemoterapi görmeye başladı.

YouTube'a yüklendikten sonra sadece birkaç saat içerisinde 48 milyon izlenmeyi geçen videoda Technoblade'in kanalında sıkça videosunu çektiği Minecraft videosuna yer verilirken arka planda ise babası, oğlunun ölümünden önce okuması için verdiği notları paylaştı.