TCG ne demek? Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan 'TCG' ifadesi ne anlama gelir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'NİN SAVAŞ GEMİLERİNİN ADLARININ BAŞINDA YER ALAN "TCG" İFADESİ NE ANLAMA GELİR?

A: Türkiye Cumhuriyeti Gemisi

B: Türkiye Cumhuriyeti Garantisindedir

C: Teçhizatlı Cephe Gemisi

D: Türk Cihan Gücü

Cevap: