Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl kutlamasında tebrikleri kabul etti

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. Yılı Kutlamaları Kapsamında Tebriklerin Kabulü Ağrı'nın Taşlıçay ilçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende tebrikleri makamında kabul etti.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığı tebriklerin kabulü töreninde, Cumhuriyet Bayramı’nın sevinci ve heyecanı birlik ve beraberlik içerisinde paylaşıldı.Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Cumhuriyetimizin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Programa ilçe protokolü, değerli vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun katılım sağladı.Kaymakam Kılıç, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim eden Kaymakamımız, tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu