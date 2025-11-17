Haberler

TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ: Tarkan'ın İstanbul konserleri nerede, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ: Tarkan'ın İstanbul konserleri nerede, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Güncelleme:
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmak için geri sayımı başlattı. Uzun bir aradan sonra sahneye dönmeye hazırlanan sanatçı, enerjik performansları ve unutulmaz şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu anlar yaşatacak. Peki, Tarkan'ın İstanbul konserleri nerede? Tarkan'ın İstanbul konserleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Tarkan İstanbul konser takvimi haberimizde...

Ünlü pop ikonu Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı özel duyuruyla hayranlarını heyecanlandıran Tarkan'ın İstanbul konserleri nerede, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Tarkan İstanbul konserlerinin takvimi haberimizde!

TARKAN'IN İSTANBUL KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK?

Volkswagen Arena, Tarkan'ın dört gecelik İstanbul buluşmasına ev sahipliği yapacak. Mekân, Maslak'ta yer alıyor ve hem kapasitesi hem modern altyapısı ile büyük konser organizasyonları için ideal bir platform sunuyor.

Arena, ulaşım kolaylığı ve sahne-izleyici düzeni açısından yüksek profilli etkinlikler için tercih edilen bir mekân olarak biliniyor.

TARKAN'IN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Tarkan'ın İstanbul konser takvimi, net ve belirgin şekilde şu tarihlere yayılıyor:

16 Ocak 2026

17 Ocak 2026

20 Ocak 2026

23 Ocak 2026

Her bir konser gecesinin saati 21:00, kapı açılış saati ise 19:00 olarak planlanmış durumda.

Bilet satışları için önceden planlanmış bileti olmayan müzikseverler için satışlar belirli bir tarihte başlayacak, bu nedenle hayranların hızlı davranması öneriliyor.

